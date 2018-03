Suspeita de matar o filho em Santo Antônio do Descoberto ganhou a guarda em 2017

Henzo Gabriel, o garoto de 2 anos e 11 meses espancado até a morte na segunda-feira (5) em Santo Antônio do Descoberto, município localizado no Entorno de Brasília, era maltratado pelo pai biológico. A informação, obtida pelo POPULAR junto ao Conselho Tutelar da cidade, revela que o garoto foi retirado da guarda do pai em fevereiro do ano passado e entregue à mãe após comp...