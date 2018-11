Cidades Suspeita de matar marido na frente dos filhos em Aparecida, mulher foge com as crianças Vizinhos contaram que a vítima e a mulher brigavam com frequência porque o homem chegava alcoolizado em casa

Carlos da Silva Alves, de 35 anos, foi morto com golpes de faca no pescoço, por volta das 18h de quarta-feira (14), na Avenida Rio Grande do Sul, no Jardim Cristal, em Aparecida de Goiânia. A suspeita do crime é a mulher dele, que não teve a identidade divulgada, e fugiu com os três filhos, que presenciaram o assassinato. Segundo testemunhas, o casal discutia em fre...