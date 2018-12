Vida Urbana SUS vai ofertar dois novos medicamentos para doenças raras A expectativa é que o alfaelosulfase possa atender a 153 pacientes e o galsulfase deve ser utilizado por 183 pacientes

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a ofertar, em até 180 dias, os medicamentos alfaelosulfase e galsulfase para o tratamento de pacientes com mucopolissacaridose tipos IV e VI, respectivamente. A portaria que incorpora os insumos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) foi publicada na quinta-feira (20) no Diário Oficial da União. Por meio de not...