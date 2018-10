Cidades SUS vai oferecer novo medicamento contra hepatite C Prazo máximo para oferecer remédio na rede pública é de 180 dias

Portaria do Ministério da Saúde publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União incorpora o medicamento Sofosbuvir em associação ao Velpatasvir para o tratamento da hepatite Crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o texto, o prazo máximo para efetivar a oferta na rede pública é de 180 dias. O relatório de recomendação da Com...