Cidades Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório Desconto de um dia de trabalho por ano em favor do sindicato da categoria passa a ser opcional

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (29), por 6 votos a 3, manter a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, aprovado pelo Congresso no ano passado como parte da reforma trabalhista. Desde a reforma, o desconto de um dia de trabalho por ano em favor do sindicato da categoria passou a ser opcional, mediante autorização prévia do tra...