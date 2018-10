Cidades Suposto assalto assusta servidores de agência bancária, em Aparecida Após a confusão, os servidores do banco voltaram para a agência e seguiram com os trabalhos

Uma falsa comunicação de assalto a um banco mobilizou várias equipes da Polícia Militar (PM), incluindo helicópteros do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), na manhã desta quinta-feira (18), na Avenida J-2, no setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Após a confusão, os servidores do banco voltaram para a agência e seguiram com os trabalhos. Segundo a Polí...