Cidades Superintendência do Trabalho representa criminalmente contra SES por problemas no Hugo Falhas verificadas por auditoria foram comunicadas ao Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO). Secretaria estadual estaria descumprindo termo de interdição

A Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO) encaminhou ao Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), na última sexta-feira (19), uma representação criminal contra a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O motivo alegado é o descumprimento do termo de interdição decretado pelo órgão no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A medida foi divulgada nesta segunda-feira (22). ...