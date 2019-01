Vida Urbana Superintendência de esportes de Goiás lança Pró Atleta 2019 Anualmente são oferecidas 600 bolsas com duração de 12 meses cada uma. Os valores variam de R$ 250 a R$ 750 por mês

A Superintendência Executiva de Esportes e Lazer da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) vai lançar nesta quinta-feira (24) mais uma etapa do Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento (Pró Atleta). Anualmente são oferecidas 600 bolsas. Os valores são de R$ 250, R$ 500 e R$ 750 por mês, dependendo do enquadramento do atleta ou paratleta em u...