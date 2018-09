Cidades Sucatas estão abandonadas há 2 anos em pátio, em Senador Canedo Veículos destruídos por fogo em depósito da Polícia Federal em 2016 ainda permanecem no local. Inquérito do MPF apurou que negligência foi a causadora de incêndio

Mais de 2 anos após o incêndio que atingiu o pátio da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) na Vila Galvão, em Senador Canedo, onde estavam cerca de 200 veículos, um grande número de sucatas ainda está no local. Uma empresa deve ser contratada para fazer o processo de reciclagem do aço, mas isto ainda depende de uma autorização judicial de acordo com a PF...