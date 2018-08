Cidades STJ permite importação direta de canabidiol para tratamento médico Apesar do caso tratar de uma pessoa específica, a decisão da Corte abre precedente importante para processos semelhantes

Em decisão inédita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Segunda Turma da Corte permitiu a importação direta de canabidiol (medicamento extraído da Cannabis sativa) para ser usado no tratamento de uma criança com paralisia cerebral. O caso foi julgado num recurso apresentado pela União, que buscava derrubar uma decisão da Justiça Federal que, além de permitir a importação d...