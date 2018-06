Cidades STJ condena fabricante a pagar R$ 100 mil por alterar peso da sardinha em lata A empresa foi condenada em primeira e segunda instâncias por danos morais coletivos, além de não poder vender as sardinhas com peso inferior ao anunciado

Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram recurso da GDC Alimentos, dona da marca Gomes da Costa, e mantiveram a condenação por danos morais coletivos imposta à empresa pela venda de sardinha em lata com peso diferente do anunciado na embalagem. Nos autos, a GDC Alimentos argumentou que as demais empresas que vendem pescados enlatados d...