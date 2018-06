Cidades STJ autoriza suspensão da carteira de motorista de devedores Ação movida para que o mesmo ocorresse com o passaporte foi rejeitada pelos ministros da Corte

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para que inadimplentes regularizem os débitos. Mas a ação movida para que o mesmo ocorresse com o passaporte foi rejeitada pelos ministros. Para a maioria, a medida é desproporcional e afeta o direito de ir e vir. A decisão servirá de precedente para c...