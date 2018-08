Cidades STF veta cumprimento de pena de ex-comandante da PM, em Goiás Decisão do Supremo determina que punição seja efetivada após o trânsito em julgado, em conflito com posição do Superior Tribunal de Justiça

Um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal (STF) pode impedir o cumprimento imediato da pena aplicada ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), coronel Carlos Antônio Elias. A decisão do ministro estabelece que a punição seja efetivada apenas após o trânsito em julgado, ou seja, quando forem esgotadas...