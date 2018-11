Cidades STF forma maioria contra expulsão de estrangeiro com filho brasileiro Depois de sete ministros terem votado, o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Gilmar Mendes

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 22, para impedir a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro, uma vez comprovado que a criança está sob a guarda do estrangeiro e dele depende economicamente. O entendimento foi firmado na análise de um recurso da União contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proibiu que o governo b...