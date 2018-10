Cidades STF concede prisão domiciliar a mães presas por tráfico Medida de autoria do ministro Ricardo Lewandowski se aplica para mulheres que tenham filhos de até 12 anos ou estejam grávidas

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quarta-feira (24) prisão domiciliar a presas preventivas por envolvimento com tráfico de drogas com filhos de até 12 anos ou grávidas. O ministro também autorizou a pena alternativa para uma mulher nesta situação (gravidez/filho) que foi condenada em segunda instância - portanto, ainda com recur...