Spacecom responde crítica de governador sobre tornozeleira eletrônica em Goiás

Depois de reportagem publicada pelo POPULAR no último sábado (25) sobre custo de tornozeleiras eletrônicas, a empresa Spacecom, responsável pelo monitoramento eletrônico de apenados no Estado de Goiás, encaminhou nota para se posicionar sobre as declarações do governador José Eliton (PSDB), que criticam o uso do equipamento no acompanhamento virtual de apenados...