Cidades Sonho do Enem continua para 140 mil em Goiás Horas antes do exame que pode abrir caminho para universidade, orientação para candidatos é relaxar

Para os candidatos que encaram o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a dica dos professores é descansar. Neste domingo (11), a avaliação que aborda as aplicação das Ciências da Natureza e Matemática será iniciada às 13 horas e se encerra às 18h30. Desta vez, os alunos terão meia hora a menos para terminar o exame. São esperados, nesta segunda e...