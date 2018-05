Cidades Somente 65% das gestantes foram vacinadas contra H1N1 em Goiânia A campanha de imunização na capital encerra na próxima semana e, até o momento, mais 400 mil doses foram aplicadas

As gestantes fazem parte do grupo prioritário de vacinação contra a gripe H1N1 com a menor taxa de cobertura, que alcançou apenas 65,78% do total em Goiânia. Existem preocupações também entre o grupo de mães de recém-nascidos, com taxa de 79,54% de imunização, enquanto crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos registram 88,80%. Vale l...