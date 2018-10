Cidades Soldado do Exército morre durante exercício em quartel Um inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte

O soldado Matheus da Conceição Santos Moraes, do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda (2º RCG) do Exército, morreu depois de passar mal durante um exercício no quartel, localizado na Vila Militar, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), unidade regional do Exército, ele sentiu-se mal durante a realização de um exercício chamado "...