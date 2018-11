Cidades Soldado afirma que arma foi colocada no porta-luvas Soldado que estava presente durante abordagem em que jovem foi morto afirma que a arma supostamente achada no corpo da vítima foi guardada em viatura

O soldado da Polícia Militar Rafael Diogenes de Jesus Ribeiro Souza afirmou em depoimento durante audiência que a arma, supostamente encontrada na cintura do corpo do marceneiro Wallacy Maciel, de 24 anos, foi guardada no porta-luvas da viatura ao ser recolhida. Ontem foi o segundo dia de audiência do sargento Lucimar Correia da Silva, acusado de matar o jovem durante...