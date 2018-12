Vida Urbana Sociedade Brasileira de Pediatria alerta pais sobre presentes de Natal meira orientação é observar se o brinquedo tem selo do Inmetro e se a faixa de idade que consta na embalagem é compatível com a da criança

A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou esta semana diversas medidas de segurança com que pais devem se atentar na hora da compra dos presentes de Natal. A primeira orientação é observar se o brinquedo tem selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e se a faixa de idade que consta na embalagem é compatível com a da criança. O segund...