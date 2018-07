Cidades Sociedade Brasileira de Dermatologia se posiciona após morte de paciente do “Doutor Bumbum” “Ao realizar qualquer procedimento estético invasivo, é preciso certificar-se se o profissional escolhido é médico, habilitado e com situação regular", alertou o vice-presidente da SBD

A bancária Lilian Calixto morreu na madrugada do último domingo (15), horas depois de realizar uma “bioplastia” nos glúteos com o médico Denis Furtado, conhecido nas redes sociais com “Doutor Bumbum”. Devido à repercussão do caso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) alertou para os riscos envolvendo a prática. “Ao realizar qualquer procedimento estéti...