Vida Urbana Sobreviventes de Brumadinho relatam suposto vazamento antes do colapso de barragem Vale informou que não houve registro de aumento do nível de água na barragem. Depoimentos mostram que mineradora estaria tentando reparar o problema

Moradores do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e funcionários que sobreviveram ao rompimento da barragem relataram a ocorrência de um suposto vazamento no pé da estrutura, uma semana antes do colapso. Segundo esses depoimentos, a mineradora estaria tentando reparar o problema, sem sucesso. "Eu pude notar que tinha uma lona azul, lá no pé da barragem, e procurei ...