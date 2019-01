Vida Urbana Sobreviventes de acidente com ônibus clandestino passam a noite em ginásio, em Goiânia Quatro pessoas que tiveram ferimentos graves estão internadas no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Alguns dos sobreviventes do acidente com um ônibus clandestino, que caiu do viaduto da BR-153, passaram a noite no Ginásio Goiânia Arena. As vítimas tiveram o apoio da Defesa Civil, que contribuiu com alimentos e água. Quatro pessoas que tiveram ferimentos graves estão internadas no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). As outras vítima...