Cidades Sobreviventes de acidente aéreo ocorrido no Pará estão em estado grave no Hugol, em Goiânia Cristiano Felipe Rocha Reis e Robson Alves Cintra tiveram queimaduras no corpo e foram transferidos para a capital para a realização de tratamento especializado. Outras três pessoas que estavam no voo morreram

Os dois homens que sobreviveram a um acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (27), em São Félix do Xingu, no interior do Pará, estão em estado grave no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol), na capital. De acordo com o boletim médico divulgado no início deste sábado (28), o piloto Cristiano Felipe Rocha Reis está sedado e respira c...