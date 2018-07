Cidades Sobreviventes de acidente aéreo no Pará seguem internados em estado grave no Hugol, em Goiânia As vítimas estão sedadas e respirando por ventilação mecânica, informou o boletim

Continuam internados em estado grave, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), os sobreviventes de um acidente aéreo no município de São Félix do Xingú, no Pará. Segundo o boletim médico emitido na manhã desta segunda-feira (30), o piloto Cristiano Felipe Rocha dos Reis está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e respirando p...