Cidades Sobreviventes de acidente aéreo no Pará são transferidos para o Hugol, em Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar daquele estado, as vítimas tiveram parte do corpo queimado e foram transferidas para a capital goiana para receber atendimento especializado

Duas pessoas que ficaram gravemente feridas em um acidente aéreo ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (27), em São Félix do Xingu (PA), estão sendo transferidas para Goiânia. Elas estavam em um avião de pequeno porte, junto a outras três pessoas, quando aeronave caiu. Os outros ocupantes, incluindo o piloto, não resistiram e morreram no local. Os dois s...