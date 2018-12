Vida Urbana Sobrevivente de queda de helicóptero em Caldas Novas permanece internado Resgatado pelo Corpo de Bombeiros, homem foi levado em estado estável em unidade de saúde do município. Aeronave caiu no Lago Corumbá, naquele município

Resgatado com vida após a queda de um helicóptero no Lago Corumbá, em Caldas Novas, no Sul do Estado, o sobrevivente Gencerico de Freitas Milhomens permanece internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município na tarde desta segunda-feira (31). Segundo informações da unidade de saúde, o homem, que não teve sua idade divulgada, está no setor de emergência, f...