Cidades Sobrevivente de incêndio no Centro de Internação Provisória, em Goiânia, está em estado gravíssimo Jovem que teve 90% do corpo queimado respira com ajuda de aparelhos. Novo internos morreram na tragédia

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) divulgou, na tarde desta sexta-feira (25), que é gravíssimo o estado de saúde do adolescente, de 15 anos, que sobreviveu ao incêndio em uma das celas da ala A do Centro de Internação Provisória (CIP) no Sétimo Batalhão, no Jardim Europa, em Goiânia.Ele respira com a ajuda de aparelhos. Ele teve 90% do c...