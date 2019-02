Vida Urbana Sobe para sete o número de mortos em consequência do temporal no Rio Na Restinga da Marambaia, no Estado do Rio, a ventania no dia da chuva chegou a atingir 116 quilômetros por hora (km/h)

Morreu, na noite dessa sexta-feira (8), no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Áureo Ribeiro da Paz, 64 anos, vítima de um deslizamento de terra sobre a casa da família, em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio, em consequência do temporal da última quarta-feira (6) no Rio de Janeiro. Com a morte de Áureo, subiu para sete o número de óbitos em c...