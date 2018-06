Cidades Sobe para seis o número de mortos em naufrágio no Rio Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo dos dois barcos

Bombeiros resgataram mais dois corpos, na tarde desta sexta-feira, 8, vítimas do naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí. Com isso, sobre para seis o número de mortos do naufrágio, ocorrido por volta das 0h20 desta sexta-feira. Os dois barcos de pesca levavam 21 pessoas, entre pescadores amadores e barqueiros. As embarcações teriam afundado p...