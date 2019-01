Vida Urbana Sobe para 99 o número de mortos e há 259 desaparecidos em Brumadinho Defesa Civil também anunciou que 57 vítimas foram identificadas até o fim da tarde desta quarta-feira (30), o sexto dia de buscas na região

A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou, no final da tarde hoje (30), em 99 o número de vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte, identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML). O último balanço da corporação registra 259 desaparecidos neste sexto dia de buscas. De acordo com a Polícia Civil,...