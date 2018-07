Cidades Sobe para 822 o número de casos confirmados de sarampo no País Balanço do último dia 18 indicava 667 registros; campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite começa no próximo dia 6

O Ministério da Saúde anunciou na manhã desta terça-feira, 31, que o número de casos confirmados de sarampo no País em 2018 chegou a 822. Balanço do último dia 18 indicava 667 ocorrências. Foram registrados cinco óbitos e o Estado do Amazonas lidera o número de casos (519). O balanço foi apresentado pelo ministro Gilberto Occhi durante o lanç...