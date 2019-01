Vida Urbana Sobe para 60 o número de mortos no desastre em Brumadinho Em 4º dia de buscas, 280 bombeiros atuam no local; 292 pessoas ainda estão desaparecidas

Um novo boletim sobre as vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) foi divulgado por volta das 10h30 desta segunda-feira, 28. De acordo com o levantamento, o número de mortos subiu para 60, dos quais 19 foram identificados. O balanço informa ainda que há 292 pessoas desaparecidas e 382 pessoas foram localizadas. Até o momento, 192 pessoas foram ...