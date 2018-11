Cidades Sobe para 2 o número de mortos após chuvas em São Bernardo Mulher de 63 anos ficou presa em veículo com a neta de 3, foi socorrida, mas não resistiu; homem foi arrastado quando carregava bicicleta, segundo SSP

A morte de mais uma pessoa após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi confirmada na manhã deste sábado, 24, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e pela prefeitura do município. Segundo a SSP, Maria Luzinete de Andrade, de 63 anos, estava com a neta, de 3 anos, em um veículo que foi arrastado pela enchen...