Vida Urbana Sobe para 150 o número de mortos confirmados em Brumadinho 134 corpos foram identificados e 182 permanecem desaparecidos

A Defesa Civil de Minas Gerais informou nesta 4ª feira (6) que o número de mortos no desastre em Brumadinho (MG) subiu para 150. De acordo com o boletim do órgão, 182 pessoas ainda estão desaparecidas. Até agora, 134 corpos foram identificados e 392 foram localizados totalizam. As informações foram dadas pelo tenente coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa...