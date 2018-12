Vida Urbana Sobe para 15 o número de denúncias contra João de Deus por abuso sexual Nova acusação é de gaúcha de 36 anos. Última edição do Programa do Bial mostrou relatos de 13 mulheres

Subiu para 15 o número de mulheres que apresentaram denúncias contra João de Deus por abuso sexual. A informação é do jornal O Globo. A nova acusação é de uma mulher de 36 anos, que mora no Rio Grande do Sul. Ela afirmou ao jornal que procurou a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, por causa de um problema de saúde em 2014. No depoimento, a mulher informou que in...