Sobe para 14 número de mortos em deslizamento em Niterói

Subiu para 14 o número de mortos no deslizamento de uma encosta em Niterói. O número foi atualizado hoje (11) pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram soterradas quando uma rocha se partiu, levando junto casas, árvores e muita lama, no Morro da Boa Esperança, na madrugada de sábado (10). Segundos o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas feridas foram resgatadas com vi...