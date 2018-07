Cidades SMT quer mureta em terminal onde cadeirante morreu, em Goiânia Titular da secretaria visitou local e diz que irá discutir maneiras de impedir travessia irregular. Homem, que morava perto do local, cuidava dos pais

Depois da morte do cadeirante Waldo Ferreira dos Santos, de 49 anos, na noite da última terça-feira (3), a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) informou que deverá chamar as pastas ligadas ao assunto, além das empresas de transporte, para discutir a construção de uma mureta para impedir que os passageiros que entram e saem do Terminal do Ja...