Vida Urbana SMT promete multar quem desrespeitar lei na volta às aulas Órgão municipal de fiscalização diz que campanha que antes era mais educativa agora também será punitiva, principalmente no entorno de escolas

A partir desta segunda-feira (21), as ruas de Goiânia voltam a receber um maior volume de veículos com o início do ano letivo na grande maioria das escolas públicas e privadas. Em poucos estabelecimentos particulares as aulas recomeçaram na semana passada, mas é a partir do início da semana que os motoristas vão perceber o tráfego mais intenso principalmente nos horários de...