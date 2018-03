SMS divulga cronograma temporário para vacinação da BCG em Goiânia

Um cronograma de vacinação da Bacillus Calmette-Guérin (BCG) foi adotado, nesta quarta-feira (28), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em Goiânia. A medida visa otimizar o uso das doses em dias e locais pré-definidos e em diferentes regiões da cidade, evitando assim o desabastecimento da rede. "Com a estratégia vamos otimizar o uso da vacina e evitar desperdício, já que cada frasco contém de dez a vinte doses e, após aberto, perde a validade em seis horas", explica a superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Flúvia Amorim.

Desde o início deste ano a capital enfrentava dificuldades em disponibilizar a vacina, que estava em falta nas unidades de saúde. A BCG é uma das primeiras vacinas administradas no bebê, quando ele ainda está na maternidade. A dose faz parte do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde e protege contra formas graves da tuberculose.

De acordo com a superintendente, o Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, unidade referência em imunização no município, oferece a vacina BCG de segunda a sábado, das 8h às 18h. Nas demais salas, a oferta segue o cronograma definido pela SMS. "Ao concentrar em locais pré-definidos, conseguimos garantir que as pessoas sejam vacinadas e evitar que as doses sejam descartadas", explica Flúvia Amorim.

As doses são encaminhadas pelo Ministério da Saúde para as secretarias estaduais e estas redistribuem entre os municípios. Goiânia recebeu duas mil doses da Secretaria Estadual de Saúde (SES) na quinta-feira da semana passada.