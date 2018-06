Cidades Situação do trabalhador do campo preocupa no cenário dos agrotóxicos

Parcela significativa das intoxicações por agrotóxicos no Brasil e em Goiás está caracterizada como ocupacional, ou seja, ela ocorre com trabalhadores que manipulam as substâncias ou estão expostos a elas no dia a dia profissional. No Estado, conforme dados da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), o porcentual desses casos subiu de 10%, em 2015, para 19% ...