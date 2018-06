Cidades Site do TJ-GO sofre com intermitência após ataque de hackers A tentativa de invasão estaria sendo realizada por hackers da Itália e do Estado do Pernambuco

O site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) está intermitente. O motivo é um ataque que estaria sendo realizado por hackers da Itália e do Estado do Pernambuco desde quarta-feira (26). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, as "insconsistências" registradas no site nos últimos dois dias são o resultado de ações tomadas para proteger os dado...