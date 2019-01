Vida Urbana Sisu divulga notas de corte de cada curso Ao todo, serão ofertadas 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país

Os estudantes que acessaram a página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na tarde de hoje (22) já puderam ver as notas de corte de cada curso. A informação geralmente é divulgada somente no segundo dia de inscrição, após meia-noite. As notas de corte podem ser acessadas na parte pública do site, basta fazer uma busca pelo curso desejado. Estão disponíveis a...