Vida Urbana Sirene de evacuação toca em Brumadinho devido a 'risco iminente' de novo rompimento Medida preventiva busca evitar acidentes diante do risco de rompimento da Barragem 6

A população da comunidade de Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi acordada na manhã deste domingo, 27, por volta de 5h30, pelo toque de uma sirene de evacuação. Diante do risco de rompimento de uma nova barragem, as autoridades deram início ao processo de retirada das pessoas de suas casas, alertando-as para que se deslocassem para áreas mais altas. A movimentação t...