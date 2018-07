Cidades 'Sinto dor insuportável', diz ex-paciente do 'Dr. Bumbum' Dentista de 38 anos, Danielle Menezes relata complicações após bioplastia

A dentista Danielle Menezes, de 38 anos, fez um procedimento com o médico Denis Cesar Barros Furtado, o Dr. Bumbum, preso nesta quinta-feira, 19, junto à sua mãe, a médica Maria de Fátima. Ambos são acusados pelo homicídio de Lilian Calixto, de 46 anos, que teria se submetido a um procedimento estético com um polímero contraindicado, o PMMA, no fim de semana. Danielle teve p...