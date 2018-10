Cidades Sindicatos cobram explicações do Estado após “despromoção” de 77 policiais civis em Goiás Nomes e salários de policiais promovidos voltaram a patamar anterior em folha de pagamento. Delegado geral fala de erro no sistema

A Polícia Civil foi surpreendida na tarde da última sexta-feira (19) com a retirada da folha de pagamento dos valores referentes a promoção de 77 delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas em Goiás. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol) e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol) repudiaram a situação, que de acordo c...