Cidades Sindicatos apontam impactos de dívidas na Saúde do Estado Representantes dos médicos e servidores dos hospitais geridos por organizações sociais falam de problemas com atraso de pagamentos e falta de insumos

O Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego) e o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde) afirmaram que a crise no repasse de verbas do governo estadual para as unidades de saúde administradas por organizações sociais está sendo sentida tanto pelos médicos como pelos servidores em diversas áreas das unidades e que as principais c...