Cidades Siamesa que nasceu em Goiânia é transferida para Salvador A outra gêmea recebeu alta na última sexta-feira (14) e voltou para a cidade onde a família vive

A siamesa Débora de Menezes dos Santos, que nasceu no dia 22 de agosto, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia e foi separada da irmã, Catarina, foi transferida para um hospital referência em cardiologia pediátrica em Salvador (BA), na noite de sábado (15), acompanhada da mãe, Viviane de Menezes dos Santos. Débora está i...