Cidades Setembro deve começar com mais calor e tempo seco em Goiás Expectativa é que as temperaturas subam ainda mais no decorrer da próxima semana

Está insatisfeito com o calor e o tempo seco? É melhor se acostumar, porque a tendência para os próximos dias é a situação piorar no Estado de Goiás. Segundo o Instituto Estadual de Meteorologia e Tecnologias Socias de Goiás (Iemetes), Goiânia registrou nesta quinta-feira (30) a temperatura de 30°C. A mais alta do Estado foi em Araçu, na região central de Goiás,...